Cristiano Biraghi, terzino sinistro del Torino, ha commentato la vittoria per 0-2 del Toro in trasferta a Monza

Cristiano Biraghi ha parlato al termine di Monza-Torino a Torino Channel. Queste le sue parole: “Vittoria molto importante, soprattutto sotto l’aspetto della maturità. Il Monza ha delle difficoltà, ma ha giocatori di spessore. Era facile sottovalutarla o non avere l’atteggiamento giusto. Si tratta di uno step: non solo la vittoria, anche la maturità. A parte l’incidente di percorso a Bologna, stiamo facendo penso molto bene. Il percorso deve essere questo. Lavoriamo tanto in settimana, sappiamo i sacrifici che facciamo. Poi la domenica è un esame. Ora mancano 11 partite: da qui alla fine, tutte fondamentali. Vanoli e i compagni mi hanno aiutato. Il fatto di Bologna è una sfortuna che può succedere. Ma ho la capacità di voltare pagina velocemente e l’ho dimostrato. Quindi va bene così. L’obiettivo è fare sempre meglio, aggiungere ad ogni partita tasselli importanti. Se vogliamo diventare una grande squadra, non dobbiamo sottovalutare nemmeno l’amichevole del giovedì. Sono contento che oggi abbiamo dimostrato la nostra mentalità. A volte gli atteggiamenti sono meglio dei gol. Dobbiamo stare coi piedi per terra. Ora il momento è positivo, ma è un attimo e diventa negativo. Lavorare, mentalità, testa bassa e crescere dove siamo carenti”.