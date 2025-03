Le parole di Alessandro Nesta, allenatore del Monza, dopo la sconfitta della sua squadra contro il Torino di Paolo Vanoli

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha parlato al termine di Monza-Torino a DAZN: “Oggi abbiamo fatto, rispetto a Roma, una buona partita. Come spirito, gioco e coraggio. Come capita spesso, qualche episodio lo abbiamo pagato e abbiamo perso la partita. Io sono stato chiaro con i giocatori: possiamo perdere, ma l’approccio alla partita e il non mollare non possono mancare altrimenti vado a casa. Dobbiamo vincere qualche partita, sennò si va giù. Ho fatto delle scelte di corsa oggi, visto che non abbiamo fisicità in attesa di Akpa Akpro. Dovremmo fare qualche gol in più e mettere più qualità negli ultimi metri. Alcuni come Pedro Pereira, Kyriakopoulos e Bianco hanno giocato sempre, li ringrazio ed è normale che magari manca lucidità. Non solo atteggiamento, con i nuovi arrivati devo parlare anche di tattica”.