Così Valentino Lazaro ha commentato la vittoria del Torino: suo l’assist per la rete di Elmas che ha sbloccato la partita

Valentino Lazaro ha commentato così il successo del Torino sul Monza: “Dal primo giorno che sono arrivati i nuovi acquisti, abbiamo visto che ci potevano dare una mano. Sono importantissimi per la nostra squadra. Siamo tutti contenti in questa situazione. Oggi non era facile ma abbiamo fatto bene e anche per il mio assist sono contento. Europa? Noi ci crediamo sempre, ma sappiamo che la Serie A è difficile. Pensiamo alla prossima partita. Nelle prossime abbiamo tante occasioni di fare punti. Siamo concentrati e lavoriamo”.