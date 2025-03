Le parole di Cesare Casadei, centrocampista del Torino, al termine della partita vinta dal Torino per 2-0 a Monza

Cesare Casadei ha parlato dopo Monza-Torino a DAZN: “Fare gol è sempre una cosa bella per aiutare la squadra. Quello che cerco tutti i giorni sono le prestazioni. Arrivo da un periodo dove non giocavo tanto: devo mettere sù e migliorare partita dopo partita. Poi se arriva il gol ancora meglio”.

Casadei ha cercato il gol con insistenza, tirando sei volte. Un messaggio per Nunziata e Spalletti in tribuna?” No, non sapevo fossero in tribuna. Quando sono lì in area il pensiero è quello di fare gol. Sono molto contento per il gol e per i 3 punti”.