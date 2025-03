Sintesi e commento di Monza-Torino: Elmas nel primo tempo e Casadei nella ripresa decidono il match contro i brianzoli

Seconda vittoria consecutiva per il Torino: dopo il successo sul Milan i granata battono il Monza all’U-Power nel segno dei nuovi acquisti. La sblocca Elmas, al secondo gol con la maglia granata dopo quello a Bologna, poi raddoppia Casadei che invece in A non aveva mai segnato. Tutto di fronte ai 3000 tifosi presenti nel settore ospiti.

Primo tempo: il vantaggio siglato da Elmas

Per la sfida al Monza Vanoli conferma nove degli undici giocatori scesi in campo contro il Milan. Due le differenze: c’è Walukiewicz ad agire da terzino destro e non Pedersen mentre in attacco rientra Adams dopo il piccolo stop dovuto a un problema fisico. Stavolta Sanabria parte dalla panchina. All’U-Power sono 3000 i tifosi del Torino, a rendere il colpo d’occhio – ma pure l’effetto sonoro – assolutamente granata. Meglio la squadra di Vanoli all’avvio: dopo sei minuti ci prova Casadei con un rasoterra che esce di poco alla destra di Turati. Il Monza fatica a superare la metà campo ed è il Toro che fa la partita. Al 12′ di testa – stavolta meno potente – ancora Casadei prova a sorprendere il portiere avversario. Al 18′ il primo squillo della squadra brianzola con Keita Balde che ci prova da fuori: la sfera si spegne sul fondo ma esce di pochissimo. Cinque minuiti dopo clamorosa occasione fallita dal Torino: Vlasic in area serve Walukiewicz che a due passi dalla porta colpisce male il pallone. Col passare dei minuti la squadra granata abbassa il proprio baricentro facendo arrabbiare non poco Vanoli in panchina. Il Monza, pur trovando più spazi, non riesce tuttavia ad impensierire la retroguardia avversaria. Al 41′ cambia il risultato: ancora Elmas, dopo la rete messa a segno a Bologna, porta avanti il Toro. Azione che parte dalla metà campo dopo un errore del Monza: Biraghi recupera palla e serve Vlasic, che allarga per Lazaro sulla destra. Pallone subito in mezzo dove Elmas anticipa tutti e manda alle spalle di Turati.

Secondo tempo: Casadei trova il primo gol in A

Nessun cambio a inizio ripresa: sia Monza che Torino ripartono con lo stesso undici. Al 5’ si fa vedere Casadei, il giocatore più pericoloso tra i granata nell’intero match ma Turati interviene deviando in angolo con una grande parata. Due giri di lancette ed è invece il Monza ad andare vicinissimo al gol del pareggio. In questo caso è Maripan decisivo perché il difensore, in spaccata, evita che il pallone calciato da Zeroli finisca in porta. Nesta prova a cambiare: fuori Birindelli e Ganvoula, in campo Kacper e Dany Mota. Il Monza cerca il pari ma è il Torino a raddoppiare al 21’: Vlasic per Adams che guadagna il fondo e crossa in area dove c’è Casadei. Stop di petto e tiro dell’ex Chelsea, che fa festa sotto il settore ospiti per il suo primo gol in Serie A. Al 23’ finisce la partita di Lazaro e Adams: in campo Karamoh e Sanabria. Al 27′ ci prova Ciurria, chiamando all’intervento Milinkovic-Savic: resta una delle poche occasioni del Monza nell’ultima parte del match. Complice il raddoppio granata i ritmi si abbassano sensibilmente e la partita scorre via. C’è ancora spazio per Gineitis, in campo al posto di Casadei, e poi per Linetty che entra al posto di Elmas a un paio di minuti dal novantesimo.