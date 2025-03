Monza-Torino, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Monza contro Torino: 27° giornata di Serie A. Si gioca alle ore 12:30 all’U-Power Stadium di Monza. Alessandro Nesta contro Paolo Vanoli. Biancorossi contro granata. Il Monza è ultimo in classifica a 14 punti e sta vivendo la stagione più difficile da quando è in Serie A. Torino invece 11° a 31. Dopo la vittoria contro il Milan in casa, serve una bella risposta in una partita da non sottovalutare. Segui Monza-Torino in diretta su Toro.it.

Monza-Torino 0-2: il tabellino

Marcatori: pt 41′ Elmas (T), st 21′ Casadei (T)

Ammoniti: pt 28′ Birindelli (M), st 34′ Palacios (M), st 34′ Karamoh (T), st 35′ Maripan (T), st 43′ Coco (T)

Monza (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio (st 25′ Vignato), Izzo, Palacios; Pedro Pereira, Bianco, Zeroli (st 25′ Ciurria), Kyriakopoulos; Birindelli (st 11′ Urbanski), Keita (st 32′ Castrovilli); Ganvoula (st 11′ Mota). A disp. Pizzignacco, Mazza, Lekovic, Brorsson, Pessina, Forson, Martins, Colombo, Petagna. All: Nesta.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei (st 33′ Gineitis); Lazaro (st 23′ Karamoh), Vlasic, Elmas (st 43′ Linetty); Adams (st 23′ Sanabria). A disp. Paleari, Donnarumma, Sosa, Masina, Dembelé, Pedersen, Ilic. All: Vanoli.

Arbitro: Rapuano di Rimini (ass. Carbone e Miniutti; IV uomo Bonacina; Var Di Bello; Avar Paterna)

Monza-Torino: la diretta

48′ Finisce qui! Vince il Toro!

45′ 3 minuti di recupero

43′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Linetty al posto di Elmas

43′ AMMONITO Coco

41′ Sanabria! Colpo di testa alto

40′ Fallo di Castrovilli su Biraghi

38′ Cantano i 3000 del Toro nel settore ospiti: manca poco alla vittoria

35′ AMMONITO anche Maripan per proteste

34′ Nervi tesi: AMMONITI Palacios e Karamoh dopo una discussione

33′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Gineitis al posto di Casadei

32′ SOSTITUZIONE NEL MONZA: entra Castrovilli al posto di Keita

30′ 15 minuti al termine

26′ Bella parata di Milinkovic-Savic sul sinistro di Ciurria

25′ SOSTITUZIONI NEL MONZA: entrano Ciurria e Vignato al posto di Zeroli e D’Ambrosio

23′ SOSTITUZIONI NEL TORINO: entrano Sanabria e Karamoh al posto di Adams e Lazaro

21′ Vlasic imbuca per Adams sulla destra. Palla in mezzo che si alza: Palacios interviene male e Casadei sbuca alle spalle con il destro. Traversa e gol!

21′ GOOOOOOL DEL TORO! CASADEI!

18′ Toro in gestione

14′ Fallo di Walukiewicz in attacco

11′ SOSTITUZIONI NEL MONZA: entrano Urbanski e Mota al posto di Birindelli e Ganvoula

11′ Prima Keita (murato) e poi Zeroli (alto): Monza vicino al pareggio

8′ Succede di tutto in poco tempo! Prima Maripan fa una grande chiusura difensiva su Zeroli. Poi ribaltamento di fronte e 2 contro 1. Vlasic la passa ad Adams, che calcia bene ma Turati si stende e blocca

5′ Casadei! La palla gli rimane lì in area e calcia con il destro: Turati para

5′ Fallo di Pedro Pereira su Biraghi

3′ Tiro alto di Walukiewicz

1′ Si riparte! Muove palla il Toro

SECONDO TEMPO

46′ Finisce qui il primo tempo

45′ 1 minuto di recupero

44′ Fallo su Casadei

41′ La sblocca l’11! Recupera palla Biraghi, che poi passa a Vlasic. Lazaro poi dalla destra mette in mezzo ed Elmas con il destro non sbaglia!

41′ GOOOOOOL DEL TORO! ELMAS!

40′ Torino lento e macchinoso, poco coraggio

38′ Sinistro di Kyriakopoulos bloccato da Vanja Milinkovic-Savic

37′ Fallo di Elmas su Birindelli

34′ Attacca il Toro

31′ Fallo di Vlasic su Izzo in attacco

30′ Lazaro colpisce con il sinistro il cross di Biraghi ma manda alto

28′ AMMONITO Birindelli per fallo su Biraghi

27′ Walukiewicz! Vlasic lo serve in area. Lui di prima colpisce male il pallone e Turati blocca. Grande occasione sprecata

25′ Colpo di testa di Casadei respinto da Turati

24′ Fallo di Coco su Keita

21′ Tutto ok si riprende

21′ Coco a terra per una botta presa

20′ Fallo di Coco su Ganvoula

19′ Fuorigioco di Birindelli

18′ Keita ci prova dal limite con il destro e sfiora il vantaggio

17′ Fallo di Elmas

16′ Gioca solo il Toro

12′ Ancora Casadei pericoloso. Cross di Biraghi e colpo di testa bloccato da Turati

10′ Fallo di mano di Izzo

8′ Fallo su Turati

6′ Casadei! Bella incursione con il destro sulla destra, poi il suo destro finisce fuori di poco

4′ Adams ci prova da fuori con il destro: palla fuori

3′ Fallo di Casadei su Ganvoula

3′ Muove palla il Toro

1′ Si parte! Muove palla il Monza

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio alle ore 12:30

Monza-Torino: il prepartita

Ore 12.16 Le squadra hanno ultimato gli esercizi di riscaldamento e stanno ora rientrando negli spogliatoi.

Ore 11.50 Le squadre sono entrate in campo per iniziare i consueti esercizi di riscaldamento nel prepartita.

Ore 11.30 Sono state annunciate le formazioni, nel Torino confermati Biraghi come terzino sinistro e Elmas sulla trequarti.

Ore 11.00 Le squadre hanno raggiunto l’U-Power Stadium. A breve verranno comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre.

Ore 10.30 Mancano 2 ore all’inizio di Monza-Torino. A breve, in zona stadio, sono attesi i pullman delle 2 squadre. Poi ci sarà la consueta fase di riscaldamento prepartita. Vanoli ritrova Sosa e Masina, che erano stati costretti a saltare la partita contro il Milan e avrà a disposizione anche Ilic, che è stato reintegrato nella lista dei calciatori iscritti al campionato dopo il mancato passaggio allo Spartak Mosca.

Monza-Torino: le formazioni ufficiali

Monza (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Palacios; Pedro Pereira, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Birindelli, Keita; Ganvoula. A disp. Pizzignacco, Mazza, Lekovic, Brorsson, Urbanski, Pessina, Castrovilli, Ciurria, Mota, Forson, Martins, Vignato, Colombo, Petagna. All: Nesta.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Sosa, Masina, Dembelé, Pedersen, Linetty, Ilic, Gineitis, Karamoh, Sanabria. All: Vanoli.

Monza-Torino: dove vedere la partita in TV e in streaming

Monza-Torino sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per vedere la partita, è necessario un abbonamento.