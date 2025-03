Le parole di Davide Vagnati prima di Monza-Torino: “Dobbiamo cercare di fare più punti possibili e poi vedremo”

Davide Vagnati ha parlato poco prima di Monza-Torino a DAZN: “Da qualche mese abbiamo invertito il trend negativo. Dopo un ottimo inizio. Il mister è stato molto bravo a trovare la chiave giusta. Oggi esame importante per noi. Dobbiamo cercare di fare il massimo per vincere questa partita. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili e poi vedremo come arriviamo alla sosta. Oggi ci sono tanti tifosi: li ringrazio. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto sul mercato. Ringrazio il presidente per gli investimenti. I ragazzi stanno facendo bene e hanno prospettiva di fare cose grandi. Vanja? Adesso è cresciuto, è diventato uomo. Poi il valore cambia quotidianamente. Non mi piace parlare di numeri. Lui è diventato un giocatore serio: sono contento perché io e la società ci abbiamo sempre creduto”.