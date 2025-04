Nella trasferta contro la Lazio il capitano granata è rimasto in ombra, contro il Verona vuole tornare a dirigere la squadra

Samuele Ricci, che sta guidando il Torino in questa stagione, è uno dei migliori del suo ruolo nel panorama internazionale, a dimostrarlo lo sono anche i numerosi minuti giocati in Nazionale. Se il Torino è riuscito ad affermarsi nella massima serie italiana come una squadra difficile da affrontare una parte dei meriti va sicuramente data al suo capitano, leader indiscusso della rosa che nonostante la giovane età è riuscito a farsi carico del centrocampo granata gestendo in modo eccelso la transizione tra i reparti della squadra. Dopo la prestazione sottotono della trasferta contro la Lazio dovuta all’abilità della squadra avversaria Ricci punta a rifarsi in casa davanti ai suoi tifosi per la sfida contro il Verona.

Una percentuale da fuoriclasse

A dimostrazione delle sue grandi abilità da regista, il capitano del Torino vanta una media di 89.7% di passaggi effettuati con precisione, il che lo rende tra i primi giocatori a realizzare più passaggi per i compagni. Questi numeri acquisiscono ancora più rilevanza dal momento che Ricci si trova spesso a impostare il gioco della squadra dovendo superare la prima pressione avversaria e a doverlo fare in modo rapido per non perdere tempi di gioco nello sviluppo dell’azione offensiva.

Tra gli irrinunciabili in rosa

Queste abilità tecniche e la visione di gioco gli permettono di svolgere questi compiti in modo eccelso tanto da renderlo uno degli irrinunciabili di Vanoli. Insieme a Milinkovic-Savic è il giocatore ad aver preso parte a più incontri in questa stagione, ben 29 su i 30 stagionali. Nonostante il compito di impostare il gioco Ricci si è comunque reso protagonista in un azione diretta che a portato al gol grazie ad uno dei suoi numerosi passaggi che si è trasformato in assist.