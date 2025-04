Il croato classe ’97 è uno dei migliori della squadra di Vanoli quando si parla di qualità tecniche palla al piede

La solidità difensiva del Torino è uno degli aspetti che danno più fiducia al tecnico e alla società granata in vista della prossima stagione. Il reparto offensivo invece sta riuscendo a superare le difficoltà di inizio anno e si sta allineando sempre di più con l’ideale tattico di Vanoli. Uno degli uomini che permette la transizione tra i reparti è il croato Nikola Vlasic, sebbene a inizio stagione fosse ai margini del progetto di partenza del tecnico che preferiva un centrocampista di palleggiatori col 3-5-2,col cambio modulo Vanoli ha avuto necessità di inserire un giocatore tecnico e rapido palla al piede che riuscisse a superare l’uomo per indirizzare la squadra verso la porta avversaria.

Il migliore a scartare gli avversari

Nelle ultime stagioni al Toro si è sempre reso protagonista vantando una media che si colloca tra le più alte della squadra per quando si tratta di scartare i giocatori avversari. Questa stagione i suoi numeri non sono da meno, il trequartista classe ’97 è primo come media con 0.9 di dribbling a partita con ben 21 realizzati in stagione. Nelle azioni in cui si esalta dopo aver superato l’uomo, Vlasic si distingue anche per i 21 passaggi chiave realizzati in stagione che hanno portato ben tre volte alla realizzazione diretta in rete .

I suo numeri realizzativi

Tra i giocatori con più presenze in stagione la mediana granata può vantare degli ottimi interpreti di centrocampo con una media di passaggi realizzati che fatica a scendere sotto l’80% di precisione, Vlasic con l’81,6% di passaggi precisi si merita un posto in questo speciale gruppo. Oltre alle percentuali che dimostrano la sua abilità palla al piede, il croato nel corso della stagione ha dimostrato di saper svolgere diversi compiti: oltre ai 3 assist che lo rendono secondo in squadra per passaggi diretti che hanno portato al gol, è anche il centrocampista che ha portato più gol a segno, ben 4 che lo rendono il secondo capocannoniere della squadra dopo lo scozzese Chè Adams.