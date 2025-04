Anche dopo il gol alla Lazio, il lituano partirà dalla panchina contro il Verona per incidere a gara in corso

Una settimana positiva per il Torino, che dopo il pareggio esterno contro la Lazio ha potuto prepararsi al meglio per la partita contro il Verona. Una sfida importante, tra due squadre con un passato glorioso, che vedrà Vanoli confermare con tutta probabilità lo stesso undici che è sceso in campo lunedì sera allo Stadio Olimpico di Roma. E Gineitis? Ancora una volta mattatore del match, il lituano è destinato a partire in panchina per poter rappresentare un’arma importante a gara in corso.

Gineitis, il supersub di Vanoli

Fiorentina, Milan e Lazio: tre gol a tre vittime non banali. Passo dopo passo il centrocampista lituano sta dimostrando sempre di più di essere un elemento chiave, ma per forza di cose non riesce a trovare spazio nella mediana formata da Casadei e Ricci. Poco male però, perché Vanoli riesce sempre e in ogni modo a trovargli uno spazio che gli permetta di sentirsi importante, seppur a gara in corso. L’ex Spal riesce infatti sempre a farsi trovare pronto quando entra dalla panchina, grazie anche alla sua abilità di inserimento che riesce a mettere in difficoltà le difese stanche. Anche contro il Verona, dunque, è molto probabile che Gine parta inizialmente dalla panchina per poi dare il cambio a uno dei due centrocampisti, soprattutto se la partita dovesse mettersi in salita.

Il prezzo aumenta

Nonostante non raccolga chissà quanti minuti, il rendimento di Gineitis è comunque molto buono. È in questo senso che il suo prezzo aumenta e le grandi squadre iniziano ad attenzionarlo. L’obiettivo del Toro è però chiaro: lui non si muove, anche perché dal prossimo anno potrebbe scalare le gerarchie e diventare uno dei titolari di Vanoli.