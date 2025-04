I precedenti di Torino-Verona, gara di Serie A in programma domenica 6 aprile alle 15.00: tanti pareggi tra le due squadre

Poco meno di una settimana di stop dopo il posticipo di lunedì scorso contro la Lazio, e il Torino torna nuovamente in campo. I granata ospiteranno domenica 6 aprile il Verona allo Stadio Olimpico, in un ambiente che si preannuncia essere molto caldo. Una partita dal sapore storico, tra due squadre con un glorioso passato alle spalle che molto spesso hanno dato vita a delle sfide entusiasmanti. Sono in particolare 30 i precedenti in Serie A, che hanno visto granata e gialloblù pareggiare addirittura 16 volte; 11 invece le vittorie del Toro, contro le sole 3 dei veneti. Il successo manca però dal 2021, e l’obiettivo di Vanoli è certamente quello di ottenere i tre punti.

L’ultimo precedente: un noioso 0-0

L’ultima volta che Torino e Verona si sono affrontate allo Stadio Olimpico risale all’ottobre del 2023, quando sulle due panchine sedevano Juric e Baroni. La partita terminò con un noioso 0-0, che permise a entrambe di concludere soddisfatte ma non troppo.

L’ultimo successo, nel 2021

Come detto, molto spesso Torino e Verona sono state protagoniste di partite finite in parità. L’ultima vittoria granata è datata invece 19 dicembre 2021, anche in quell’occasione con Juric in panchina. Nella penultima partita prima di Natale, al tecnico croato è bastata una rete di Pobega al 26′ per superare i veneti allenati da Igor Tudor, attuale allenatore della Juventus. La partita è infatti finita 1-0.

Il 5-1 del 2001

E pensare che l’ultimo successo prima di quello di 4 stagioni fa risaliva addirittura a 20 anni prima. E che successo. Nel 2001, al Delle Alpi, il Toro allenato da Camolese si impose sui gialloblù addirittura con il risultato di 5-1. Un grande successo, anche perché arrivato in rimonta e con la prima rete segnata al 71′.