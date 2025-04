Tanto entusiasmo in casa Torino dopo gli ultimi risultati positivi: lo stadio Olimpico va verso il sold out per la partita contro il Verona

Dopo il pareggio esterno contro la Lazio, il Torino torna a giocare in casa a distanza di tre settimane dall’ultima volta. L’entusiasmo è tanto, una conseguenza dei risultati positivi dell’ultimo periodo, e anche per questo i tifosi hanno tanta voglia di incrociare i loro beniamini. A dimostrazione di tutto questo, per la partita contro il Verona sono già stati venduti 23mila biglietti, con la Maratona già sold out: una risposta molto importante da parte dei tifosi, che hanno così segnato uno dei dati più alti dall’inizio della stagione. Al di là delle sfide contro le big, infatti, solamente contro il Lecce a inizio campionato era stata superata quota 24mila, numero che adesso può essere raggiunto con altri due giorni a disposizione.