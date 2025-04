Lo scozzese, che ha segnato l’ultima rete a Parma, punta a fare gol contro il Verona e a raggiungere le 10 marcature stagionali

Dopo la buona prova contro la Lazio, il Torino si prepara a tornare in campo per la 31ª giornata di Serie A. I granata affronteranno il Verona, una delle squadre inserita nella bagarre per la lotta salvezza che va alla caccia di punti importantissimi. Gli scaligeri si trovano al momento a +7 sul 18° posto, motivo per cui hanno anche la possibilità di andare avanti con dei pareggi soprattutto contro squadre dal blasone maggiore. È per questo che, come fatto contro il Parma, i gialloblù potrebbero impostare una partita prettamente difensiva, per poi sfruttare potenziali disattenzioni della squadra di Vanoli. Serviranno dunque giocate individuali, e su tutti dovrà essere Adams a far scattare la scintilla.

Adams alla ricerca del gol

Titolare indiscusso: da quando Zapata si è fatto male, Vanoli non ha mai tolto Adams dal campo. Lo scozzese riesce infatti a dare sempre quel qualcosa in più alla squadra, e anche quando non segna dà un apporto positivo facendo giocare bene i compagni. Per un attaccante il gol è però l’obiettivo principale, ed è per questo che l’ex Southampton domenica partirà certamente con l’intenzione di segnare. Il numero 18 inoltre sarà accompagnati da due elementi che aumenteranno la propria motivazione: da un lato il fatto di tornare a far gol in casa dopo più di due mesi, dall’altro la voglia di arrivare a 10 centri stagionali e dunque in doppia cifra. Il Verona è inoltre una squadra a cui ha segnato nel girone d’andata, motivo per cui sa bene come fare male alla difesa di Paolo Zanetti.