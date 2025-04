A gennaio il club granata avrebbe incassato circa 20 milioni piazzandolo in Russia: ora il rischio è che il valore precipiti

Ivan Ilic dopo gli infortuni e il trasferimento saltato finalmente è tornato a giocare con la maglia del Toro in Serie A. Il numero 8 è entrato a partita in corso contro la Lazio a 4 minuti dalla fine per riequilibrare la squadra e contenere la squadra di Baroni. Il centrocampista è anche entrato bene in partita gestendo bene il possesso e guadagnandosi dei falli importanti per far respirare il Toro. Il serbo è entrato come trequartista, come Vanoli aveva anche provato nell’allenamento congiunto con l’Asti. Ora Ilic punta a trovare continuità in queste ultime 8 partite.

Ilic, il valore rischia di abbassarsi

Per quanto Ilic voglia ritrovare continuità e per quanto il Toro voglia cercare di concedergli spazio per non svalutarlo in vista del mercato estivo sarà difficile per il numero 8 trovare molto spazio considerato che la coppia composta da Casadei e Ricci sta funzionando così bene in questo periodo. Certamente il serbo potrebbe entrare a partita in corso in modo da essere “messo in vetrina” per poi essere ceduto ad un buon prezzo nel mercato estivo. In particolare il Toro vorrebbe cercare di non perdere i 20 milioni che avrebbe ottenuto dalla sua cessione a gennaio. Oltretutto la società vorrebbe recuperare i soldi investiti per il suo acquisto dal Verona.

Ilic come trequartista sostituto di Vlasic

Come detto il centrocampo è affollato e per Ilic sarà difficile trovare spazio in mediana dove Ricci, Casadei e Gineitis hanno decisamente un vantaggio sul serbo, ma il numero 8 potrebbe puntare a subentrare a partita in corso a Vlasic. Infatti con Elmas a sinistra il Toro non ha un trequartista di riserva e potrebbe appunto utilizzare Ilic a partita in corso.