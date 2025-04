Dopo aver disputato l’ultima partita a inizio gennaio il calciatore serbo torna nei minuti finali contro la Lazio

Nella prima metà di gennaio del nuovo anno Ivan Ilic ha rimediato un infortunio in allenamento che l’ha portato a non essere a disposizione della squadra di Vanoli per quelli che erano diventati quasi 3 mesi. Dopo aver finalmente recuperato dall’infortunio che ha portato il giocatore serbo ad un lungo periodo di riabilitazione senza scendere in campo sia con il Torino che con la propria nazionale, nell’ultimo giorno del mese di marzo, Ivan Ilic è tornato in campo per i minuti finali della trasferta contro la Lazio finita in parità dopo il gol di Gineitis. Una possibile svolta per un giocatore che è stato vicinissimo al trasferimento in Russia ma che poi Vanoli si è ritrovato a dover gestire quando l’operazione è definitivamente tramontata.

Il ritorno in campo

Entrare nei finali di partita non è mai facile, soprattutto quando il risultato è ancora in bilico e un singolo evento potrebbe condizionare l’esito finale della partita, ma nonostante questo Vanoli ha voluto rilanciare il suo giocatore mostrando di avere in lui piena fiducia ed di aver ritrovato la condizione per giocare. Per il classe 2001 di Vanoli è stata una stagione costellata da diversi risentimenti muscolari che l’hanno portato a disputare meno della metà delle partite stagionali privando l’ex tecnico del Venezia di un abile interprete di centrocampo che prima dell’arrivo di Casadei e Elmas viveva un periodo di difficoltà.

Una stagione difficile

Nonostante le poche presenze in stagione Ilic è comunque riuscito ad andare a segno una volta in campionato nella seconda gara del campionato del 25 agosto contro l’Atalanta e ora sarà motivato a ritrovare più minuti in campo per eguagliare i numeri della scorsa stagione. A 8 partite da giocare prima della fine del campionato Vanoli potrà finalmente tornare a contare su un ulteriore elemento per il centrocampo dal momento che nella sua sua squadra anche i giocatori che entrano dalla panchina riescono spesso a fare la differenza proprio come avvenuto contro la squadra di Baroni.