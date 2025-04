La gara per la 31a giornata attende all’Olimpico Grande Torino numerosi spettatori pronti a sostenere la squadra

In archivio la 30a giornata di campionato i tifosi granata aspettano già la partita in casa di domenica 6 aprile alle 15:00. In questo ultimo periodo di forma la squadra di Vanoli vanta un’ottima striscia positiva di risultati utili consecutivi e l’entusiasmo che sta attraversando la squadra sarà ancora più fomentato nella partita in casa contro il Verona che ha superato già la quota di 20.000 biglietti venduti. Tutti gli Under 18 entrano a 5 euro nei Distinti e in Curva Primavera acquistando un biglietto a tariffa intera. Ultime disponibilità in Curva Maratona, dove i possessori di Cuore Granata potranno usufruire di uno sconto di 5 euro. I tifosi granata sono pronti in gran numero a sostenere la squadra in questo finale di stagione dove l’impronta di gioco che Vanoli ha dato alla squadra ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi del Torino.