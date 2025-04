Dopo un inizio di partita non brillante, il tecnico granata recupera l’incontro con le sostituzioni e il passaggio di modulo

Nonostante le assenze importanti della squadra di Baroni, la Lazio rimane una squadra ben organizzata e difficile da affrontare. Tuttavia dopo la partenza in salita diversi interventi di Milinkovic-Savic (uno dopo un brivido, col portiere che ha ciccato il pallone prima di rimediare) hanno permesso di non far scivolare l’esito dell’incontro verso la squadra della capitale. Dopo un primo tempo senza aver minato la sicurezza della porta di Provedel, Vanoli nel corso della ripresa ha attuato una serie di scelte tattiche inserendo diversi giocatori per poter avere gli interpreti giusti e traslare così il modulo della sua squadra dal 4-2-3-1 al 4-2-4, aumentando il carico offensivo e le incursioni verso l’area di rigore.

Il cambio di sistema

Nella partita di ieri il Torino si è scontrato con una squadra che vanta una formazione e un’impostazione tecnico-tattica simile a quella granata, potendo però contare su giocatori che in tutta la stagione si sono distinti per le ottime prestazioni ed un rendimento costante. Nella prima metà della ripresa dopo essere passati in svantaggio e vedendo l’esito della partita che si stava profilando, Vanoli ha voluto rischiare cambiando l’assetto della propria squadra passando dal 4231 al 424 rimuovendo due interpreti di centrocampo come Casadei e Vlasic in favore del lituano Gineitis e Sanabria e dando ancora più peso offensivo togliendo il terzino Walukiewicz e inserendo Karamoh.

Il finale di partita

Dopo la prima ora di gioco che era terminata con un sostanziale predominio della Lazio in favore della squadra granata, il tecnico Vanoli ha voluto aggiungere un ulteriore cambio modulo tra i diversi nel percorso stagionale. Scelta rischiosa ma che ha portato ai suoi frutti poichè avendo un uomo in meno a centrocampo il Torino a iniziato a subire il possesso palla avversario aspettando l’opportunità per poi poter ripartire in contropiede avendo un maggiore carico offensivo. Questa impostazione tattica insieme alla freschezza dei subentrati ha permesso al Torino di trovare la rete con un’incursione in area di Gineitis e successivamente Vanoli è tornato al modulo iniziale sostituendo l’attaccante scozzese e inserendo il centrocampista Ilic che rientrava dall’infortunio.