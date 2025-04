In una trasferta difficile il capitano granata ha dovuto eseguire più compiti di contenimento rispetto al centrocampista della Lazio

Guidare la squadra del Torino è un onore di cui si sta facendo carico il riferimento di centrocampo Samuele Ricci. Nonostante i granata stiano vivendo un ottimo periodo di forma, quando ci si trova ad affrontare squadre ben organizzate e pericolose come la Lazio tutti i calciatori sono chiamati a fare di più e a partecipare a più momenti del gioco. Oltre ad essere il riferimento centrale della squadra, il capitano granata è tra i migliori del suo ruolo a gestire palloni difficili sotto pressione e sfruttare le giuste occasioni per servire i compagni verso la porta avversaria.

La partita di Ricci

Nell’incontro di ieri la squadra di Vanoli ha dovuto subire il possesso della squadra avversario costringendo diversi giocatori a operazioni di contenimento, come si è trovato a fare Ricci che non è riuscito ad imporsi tra le fila del gioco per i suoi ripiegamenti difensivi e i tentativi di pressione avversaria, avendo avuto così poche opportunità palla al piede, a differenza del centrocampista avversario Rovella che data la natura della partita ha avuto più possibilità di impostare.

I dati sul possesso palla

Un ulteriore fattore che mette in evidenza la difficoltà che hanno avuto i granata ad imporsi è il dato sul possesso palla: 59% per i laziali e 41% per i granata. A guidare l’impostazione del gioco della squadra di casa c’era il classe 2001 Rovella che dotato di una squadra ben collaudata ha avuto più possibilità di smistare il gioco e impostare le avanzate offensive della propria squadra. Nella seconda metà del secondo tempo, nonostante il Torino sia riuscito a riacciuffare il pari con il cambio modulo, gli 11 giocatori capitanati da Ricci hanno dovuto subire il possesso palla avversario adottando un sistema di gioco che puntava a lasciare agli avversari la conduzione del possesso palla. I numeri mostrano infatti come nella secondo tempo il Torino abbia avuto solamente il 38% di possesso palla contro il 62% della Lazio, fattore che ha limitato di molto l’estro delle abilità tecniche del capitano granata.