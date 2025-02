Calciomercato Torino / Sembrava tutto fatto per il passaggio di Ivan Ilic allo Spartak Mosca, il tecnico del club russo ha però frenato

“Ilic allo Spartak Mosca? Non Non credo che ciò accadrà… Molto probabilmente no ma siamo nel bel mezzo del mercato, tutto può cambiare dall’oggi al domani”. A pronunciare questa frase a Match TV è stato Dejan Stankovic, l’attuale allenatore del club russo. Una frase che ha l’effetto di un fulmine a ciel sereno in casa Torino perché sembrava tutto fatto per la cessione del centrocampista allo Spartak.

Calciomercato Torino: Ilic allo Spartak Mosca, un affare da 20 milioni complessivi

Da tempo il Torino ha trovato l’accordo con il club russo per la cessione a titolo definitivo del centrocampista serbo a 17 milioni più 3 di bonus. Anche lo stesso calciatore aveva accettato l’offerta, tanto da aver lasciato l’Italia negli scorsi giorni. Ora si stava attendendo che le pratiche burocratiche (più lunghe del solito per via delle sanzioni inflitte alla Russia per la guerra in Ucraina) fossero risolte per ufficializzare l’operazione ma, stando a quanto dichiarato da Stankovic, l’operazione potrebbe saltare.

Cairo e Vagnati al lavoro per risolvere l’intoppo

Ilic, tra l’altro, è stato escluso dalla lista dei calciatori iscritti al campionato e il Torino in questa sessione di mercato ha anche acquetato il suo sostituto, ovvero Cesare Casadei, arrivato a titolo definitivo dal Chelsea. Urbano Cairo e Davide Vagnati stanno ora cercando di risolvere la questione per riuscire a portare a termine l’operazione e arrivare alla fine alla tanto agognata fumata bianca. Ricordiamo che in Russia la sessione invernale di calciomercato chiuderà il prossimo 20 febbraio, c’è quindi tempo fino a quel giorno per definire l’operazione.