Ufficiale: Bayeye lascia il Torino in prestito secco. L’esterno giocherà al Radnicki Nis, in Serbia, fino a fine stagione

Il Toro ha completato il passaggio di Brian Bayeye al Radnicki Nis. Il 24enne lascia così il Toro in prestito secco per trasferirsi e terminare la stagione in prestito in Serbia. L’esterno destro aveva rappresentato un caso di mercato durante la sessione estiva e alla fine era stato messo fuori rosa dalla società dopo aver rifiutato due offerte di prestito. L’ex giocatore del Catanzaro aveva poi raccontato durante un’intervista del rapporto con Vagnati e con il resto della società, criticando fortemente e attaccando il direttore tecnico dei granata. Bayeye ha anche detto che persino i suoi compagni di squadra pensano che la decisione di metterlo fuori rosa sia stata ingiusta. Ecco alcune parole del calciatore a riguardo: “I miei compagni sanno che è stata una decisione ingiusta.“

Bayeye verso la cessione in estate

Difficile pensare che un rapporto così incrinato tra il calciatore e la società possa essere risanato. Per questo sembra abbastanza scontato che la società punti a cederlo in estate alla prima squadra che ne farà richiesta. Il prestito in quest’ottica permetterà anche al giocatore di mettersi in mostra e portare più squadre ad inserirlo nella lista degli obiettivi. L’esterno era arrivato in granata per 700 mila euro nel luglio del 2022 dal Catanzaro, dopo essere stato nominato milgior giocatore di Serie C. Con la maglia del Toro non si è mai imposto. L’unico ricordo positivo è l’assist offerto ad Adopo nella partita di Coppa Italia contro il Milan. La scorsa stagione è andato poi in prestito all’Ascoli per tornare ed essere poi messo fuori rosa dalla dirigenza.

Cessione in perdita

Chiaramente tra lunghi periodi senza giocare e litigi con la società che è arrivata addirittura a metterlo fuori rosa il valore del giocatore non è certo aumentato. Bayeye infatti è arrivato al Toro per 700 mila euro e adesso il suo valore di mercato è di 400 mila. Senza contare che il litigio e il contratto in scadenza nel 2026 spingeranno i granata a cederlo ad un prezzo quasi simbolico in estate.