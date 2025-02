Dopo un mese di gennaio immenso, ricco di trattative, la sessione invernale di calciomercato si è conclusa. Sono stati davvero giorni pieni di notizie, con una chiara impennata incredibile nelle ultimissime ore. Ora però è bene fare un bilancio di quelle che sono state le operazioni andate a segno in Serie A tra entrate e uscite, in particolare anche per quanto riguarda i club che hanno speso di più e quelli che invece hanno guadagnato meglio.

Calciomercato Serie A, chi ha speso e risparmiato di più

Insolitamente rispetto a quelle che sono state le sessioni invernali degli ultimi anni, la finestra di gennaio appena conclusa ha visto – oltre ai soliti tanti prestiti – diverse operazioni a titolo definitivo, e di conseguenza spendere le squadre italiane. Tra tutte a contraddistinguersi è stato certamente il Como, che può vantare alle spalle una proprietà ricchissima e punta a salvarsi grazie agli investimenti per il presente e per il futuro: i lariani, in particolare, hanno speso poco meno di 50 milioni senza incassare nulla. I biancazzurri sono stati seguiti poi dal Milan, che ha investito 48,5 milioni, di cui 35 per Gimenez, e dalla Juventus, molto più bassa a 25 milioni. Per ironia della sorte c’è invece il Napoli all’ultimo posto: gli azzurri, attualmente primi in classifica, hanno guadagnato 70 milioni dalla cessione di Kvaratskhelia ma ne hanno spesi solo 2, per pagare il prestito di Okafor. E il Torino? I granata hanno messo a segno 4 colpi, ma tre sono in prestito con diritto di riscatto e solo per Casadei hanno dovuto pagare subito i 13 milioni chiesti dal Chelsea; dalle uscite sono arrivati poco più di 22 milioni, motivo per cui anche questo mercato si è concluso in positivo.

La classifica per saldo

Como – Spese: 49,2 milioni; Guadagni: 0; Totale: -49,2 milioni; Milan – Spese: 48,5; Guadagni: 11,8; Totale: -36,7; Juventus – Spese: 25,2; Guadagni: 2,5; Totale: -22,7; Lazio – Spese: 13,5; Guadagni: 0; Totale: -13,5; Parma – Spese: 16,5; Guadagni: 3; Totale: -13,5; Roma – Spese: 14,3; Guadagni: 2; Totale: -12; Atalanta – Spese: 11; Guadagni: 0,8; Totale: -10,2; Genoa – Spese: 6,25; Guadagni: 0; Totale: -6,25; Fiorentina – Spese: 13,5; Guadagni: 9,5; Totale: -4; Udinese – Spese: 0; Guadagni: 0; Totale: 0; Cagliari – Spese: 0; Guadagni: 0,15; Totale: +0,15; Inter – Spese: 0,6; Guadagni: 1; Totale: +0,4; Bologna – Spese: 0,5; Guadagni: 1; Totale: +0,5; Empoli – Spese: 0; Guadagni: 1; Totale: +1; Venezia – Spese: 7; Guadagni: 9,25; Totale: +2,25; TORINO – Spese: 13,2; Guadagni: 22,5; Totale: +9,3; Hellas Verona – Spese: 1,4; Guadagni: 14,1; Totale: +12,7; Monza – Spese: 1,8; Guadagni: 23,3; Totale: +21,5; Lecce – Spese: 4,55; Guadagni: 30,5; Totale: +25,95; Napoli – Spese: 2; Guadagni: 71; Totale: +69.