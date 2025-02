Si chiude anche per la Primavera la sessione di calciomercato invernale 24/25: ecco chi è arrivato in granata

Il Torino Primavera ha apportato importanti rinforzi alla propria rosa in questa sessione di mercato invernale, con ben 5 nuovi acquisti. In attacco l’ultimo arrivato è Sow, classe 2007, prelevato in prestito con opzione dalla Pro Vercelli. Federico Mangiameli, classe 2005, arrivato in prestito dal Bologna per un anno ha invece già esordito con la Primavera. Sow, giovane promettente attaccante, si distingue per le sue qualità tecniche e il fiuto per il gol, mentre Mangiameli, prima punta, porterà potenza e presenza fisica al reparto offensivo. Inoltre, il Torino ha ingaggiato Nuha Jatta, trequartista classe 2006, dalle giovanili del Lipsia. Jatta è un giocatore versatile, capace di ricoprire il ruolo di ala o trequartista, con ottima visione di gioco e capacità di servire assist decisivi. In fine, è arrivato anche il greco Politakis, ala proveniente dal PAOK Salonicco a titolo definitivo, con un contratto fino al 2027. Politakis è rapido, tecnico e in grado di saltare l’uomo, portando freschezza e dinamismo al gioco della Primavera granata.

Il rinforzo a centrocampo: Brzyski dal Lech Poznan

A completare il quadro dei nuovi acquisti per il Torino Primavera c’è Oskar Brzyski, centrocampista classe 2007, arrivato dal Lech Poznan a titolo definitivo. Il giovane polacco ha firmato un contratto fino al 2027 e si prepara a rinforzare la linea mediana granata. Dotato di buona tecnica e visione di gioco, Brzyski sarà un importante elemento nel centrocampo della Primavera, contribuendo sia in fase difensiva che offensiva. Con questi innesti, la Primavera del Torino punta a rafforzare il proprio organico, cercando di formare nuovi talenti per il futuro, con l’obiettivo di consolidare una squadra competitiva che possa puntare a traguardi ambiziosi.