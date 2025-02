Il giovane attaccante classe 2006 firma il suo primo contratto professionistico e va in prestito al Parma

Alessio Raballo, attaccante classe 2006 firma il suo primo contratto professionistico con il Torino e va in prestito al Parma. Il ragazzo giocherà in Primavera 2 dove il Parma attualmente ricopre la seconda posizione e proverà a dare una mano per la promozione in Primavera 1.