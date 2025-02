Calciomercato Torino / La sessione di mercato di riparazione si è chiusa. Ecco quanto ha speso il Torino per i vari acquisti

La sessione di calciomercato invernale del 2025 si è conclusa in Serie A. La finestra di mercato è stata aperta dal 2 gennaio del 2025 al 3 febbraio del 2025. Paolo Vanoli aveva, lecitamente, chiesto rinforzi vista la situazione soprattutto in attacco dopo l’infortunio di Duvan Zapata ma l’unica punta arrivata è stata Amine Salama giocatore che, guardando i suoi numeri, non è certo un bomber di razza. In totale sono arrivati 4 giocatori: un terzino, due centrocampisti e un attaccante. Vediamo ora quanto ha speso in totale il Torino in questa sessione di mercato.

I giocatori e le formule

Il difensore è Cristiano Biraghi, terzino sinistro che è arrivato dalla Fiorentina. La formula è quella del prestito gratuito con diritto di riscatto ad appena 100.000 euro, d’altronde l’ex capitano viola era di fatto squadra. Eljif Elmas invece è un centrocampista offensivo che può giocare sulla trequarti: sia in una posizione centrale che da esterno (preferibilmente a sinistro).

È arrivato dall’RB Lipsia: la formula del suo acquisto è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a be 17 milioni di euro. Centrocampista lo è anche Cesare Casadei, che è arrivato dal Chelsea a titolo definitivo: il Toro lo ha pagato 13 milioni di euro, ma la cifra potrebbe salire a 15 milioni al raggiungimento di determinate condizioni (in pratica 2 milioni di bonus). Il Chelsea inoltre riceverà una percentuale sulla futura rivendita. Infine, l’ultimo acquisto è stato quello di Amine Salama, attaccante arrivato dallo Stade Reims. La formula è quella del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni.

Quanto ha speso il Torino in totale?

Quindi, in totale, il Torino ha speso solo per Cesare Casadei. Per Biraghi, Elmas e Salama non è stato al momento pagato nulla. Al momento la cifra spesa è quindi di 13 milioni più 2 di bonus. Se tutti i giocatori arrivati in prestito dovessero essere riscattati, la società di Urbano Cairo dovrà sborsare altri 21,1 milioni di euro. Ma se ne riparlerà nei prossimi mesi.