Il calciomercato del Torino FC di gennaio 2025: le trattative in entrata e uscita della società granata per completare la squadra di Vanoli

Trovare il sostituto di Duvan Zapata: è questa la priorità di Davide Vagnati e Urbano Cairo nella sessione di gennaio di calciomercato. Da mesi il dt ha iniziato a valutare diversi profili tra cui Simeone e Arnautovic anche se, per motivi differenti, appare difficile che i due possono lasciare le rispettive squadra, Napoli e Inter, in questa sessione di mercato. Il principale candidato come rinforzo per l’attacco è quindi Beto, che è in uscita dall’Everton e ha già dato il proprio benestare all’eventuale operazione. Ma c’è anche un’altra trattativa molto calda ed è quella per Cesare Casadei del Chelsea: il centrocampista potrebbe arrivare a titolo definitivo con il Chelsea che manderebbe però il diritto di ricompra. In uscita la priorità è cedere Brian Bayeye che è ancora ufficialmente un calciatore del Torino ma è fuori rosa.

Calciomercato Torino gennaio 2025: trattative, acquisti e cessioni

ARRIVI

Trattative: Arnautovic (a, Inter); Beto (a, Everton), Cabral (a, Benfica), Casadei (c, Chelsea), Tessmann (c, Olympique Lione), Simeone (a, Napoli)

Acquisti: –

Fine prestito: –

PARTENZE

Trattative: –

Cessioni: –

Fine prestito: –

ROSA ATTUALE

Portieri: Antonio Donnarumma, Vanja Milinkovic-Savic, Alberto Paleari.

Difensori: Côme Bianay Balcot, Ali Dembélé, Valentino Lazaro, Borna Sosa, Guillermo Maripan, Adam Masina, Marcus Pedersen, Perr Schuurs, Saul Coco, Mergim Vojvoda, Valentino Lazaro, Sebastian Walukiewicz.

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella, Gvidas Gineitis, Emirhan Ilkhan, Ivan Ilic, Karol Linetty, Samuele Ricci, Zanos Savva, Adrien Tameze, Nikola Vlasic.

Attaccanti: Ché Adams, Yann Karamoh, Alieu Njie, Antonio Sanabria, Duvan Zapata.

Allenatore: Paolo Vanoli.

Altri giocatori: Brian Bayeye.