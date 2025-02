Calciomercato Torino / Il centrocampista si è trasferito in prestito secco al club umbro, prima ha rinnovato il contratto

Il Torino ha ufficializzato la cessione di Aaron Ciammaglichella in prestito secco alla Ternana, squadra che milita nel campionato di Serie C. Il centrocampista, prima di firmare con il club umbro, ha prolungato il proprio contratto con il Torino che era in scadenza. In questa stagione Ciammaglichella ha esordito in Serie A nel match di andata contro l’Atalanta, poi però Paolo Vanoli non lo ha più utilizzato. Ora il centrocampista ha la possibilità di mettersi in mostra a Terni.