Operazioni e ufficialità del 3 febbraio 2025, ultima giornata di calciomercato: a mezzanotte la chiusura

A mezzanotte il gong: si chiuderà oggi, 3 febbraio, il mercato di riparazione. Il Torino fino alla vigilia di questa ultima giornata ha operato a centrocampo e sulla trequarti, portando sotto la Mole Casadei e Elmas. Molte le squadre che hanno provato a correggere qualche errore della sessione estiva e che avranno a disposizione ancora questa giornata per completare l’opera. Ecco ora per ora le trattative e le ufficialità dell’ultimo giorno di calciomercato invernale.

Calciomercato, le trattative live

Ore 10.30 Sondaggio del Bologna per Adam Masina: il calciatore sarebbe ulteriormente chiuso dall’arrivo di Biraghi dalla Fiorentina

Ore 10.10 La Lazio lavora sulle uscite di Basic e Tchaouna

Ore 9.40 Sono in corso le visite mediche di Belahyane, centrocampista ex Verona, e il difensore Provstgaard, in arrivo da Vele, società danese.

Ore 9.31 Il Torino è vicino a chiudere l’operazione con la Fiorentina per il prestito di Cristiano Biraghi: sarebbe lui il sostituto di Vojvoda, in uscita verso Como

Ore 9.21 Il Verona è vicino ad ufficializzare Antoine Bernede, centrocampista del Losanna.

Ore 9.05 Atteso a Roma Victor Nelson, difensore del Galatasaray, classe ’98, che andrà a rinforzare il pacchetto arretrato della squadra di Ranieri.