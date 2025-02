Calciomercato Torino / Il terzino sinistra arriva in prestito con diritto di riscatto, era finito ai margini della Fiorentina

Cristiano Biraghi è a un passo dal Torino. La società granata ha trovato l’accordo con la Fiorentina per l’arrivo in prestito con diritto di riscatto del terzino sinistro che era finito ai margini della società viola. Restano da definire gli ultimi dettagli ma la trattativa è ormai a buon punto. Per il giocatore si era mosso anche il Verona ma il Torino ha superato la società veneta nella corsa al 32enne terzino. Biraghi è anche un abile tiratore di calci di punizioni e angoli e alla società granata manca uno specialista di questo tipo.

Calciomercato Torino: Biraghi alternativa a Sosa

In granata Biraghi contenderebbe a Borna Sosa il posto da titolare nel ruolo di terzino sinistro. Ricordiamo che nel pomeriggio di ieri il Torino aveva trovato l’accordo con il Como per la cessione a titolo definitivo di Mergim Vojvoda: il kosovaro è un terzino destro (anche se può giocare pure a sinistra) ma sul quel lato Paolo Vanoli è coperto dal punto di vista numerico, potendo contare su Marcus Pedersen, Ali Dembélé e anche su Valentino Lazaro, per questo motivo Davide Vagnati ha preferito cercare un giocatore mancino per rinforzare la difesa.