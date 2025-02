Operazione lampo del Torino con il Como: Vojvoda vicinissimo ai lariani, trattativa chiusa

Una trattativa a sorpresa, un’operazione lampo: Vojvoda lascerà il Torino per trasferirsi al Como a titolo definitivo. I due club hanno chiuso per il passaggio del kosovaro ai lariani: al momento infortunato, il giocatore aveva un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma non aveva ancora rinnovato col Torino. Dal 4 di febbraio avrebbe avuto la possibilità di accordarsi per la nuova stagione, invece lascia in anticipo i granata con un’operazione che si concluderà nella giornata di domani.