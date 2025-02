Calciomercato Torino / Rinforzo in difesa per la Primavera del Torino di Felice Tufano. Preso dal Lech Poznan Igor Brzyski

Nuovo rinforzo per la Primavera del Torino di Felice Tufano. Arriva dal Lech Poznan il difensore centrale Igor Brzyski. Classe 2007, ha 17 anni. Attualmente gioca nel Lech Poznan II, in Liga 3 polacca. Può giocare anche in una zona di campo più avanzata.

Una buona stagione

Buoni numeri per lui in questa prima parte di stagione in Polonia, in patria. Ha giocato 14 partite. 3 cartellini gialli e 1 assist. Si tratta di un prospetto molto interessante.