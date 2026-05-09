Calciomercato Torino / Torino che in vista dell’estate segue l’attaccante del Lorient Bamba Dieng, senegalese 26enne

Mancano ancora due partite al termine della Serie A ma in casa Toro già si pensa alla prossima di stagione. I granata seguono con interesse il profilo di Bamba Dieng. Attaccante classe 2000, 26 anni, in forza al Lorient in Ligue 1 francese. 21 presenze e 2 gol con la nazionale del Senegal. Su di lui ci sono anche Bologna e Lazio. Il giocatore a fine giugno andrà in scadenza di contratto con i francesi e potrebbe dunque arrivare al Torino a parametro zero. Situazione da monitorare.

In Ligue 1 protagonista

Quest’anno Dieng sta facendo una buona stagione in Francia. Ha giocato finora 20 partite e segnato 9 gol. 1 assist e 2 cartellini gialli. Ha giocato anche con le maglie di Marsiglia e Angers nella massima serie francese. Il suo cartellino vale circa 6 milioni di euro.