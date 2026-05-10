Gennaro Gattuso o Ivan Juric? Urbano Cairo studia il post Roberto D’Aversa, destinato a chiudere al termine del campionato

Aria di cambiamento in casa Torino, l’ennesimo. Dopo una stagione flop, iniziata con Marco Baroni sulla panchina granata e che terminerà con la salvezza raggiunta da Roberto D’Aversa, si cambierà di nuovo allenatore. L’attuale allenatore ha firmato fino a fine stagione e non c’è l’opzione per il rinnovo. La scelta della società al momento è quella di ripartire con un nuovo volto in vista della prossima stagione. Urbano Cairo studia il dopo D’Aversa. L’anno prima è toccato a Vanoli, quest’anno prima a Baroni e adesso a D’Aversa. Cairo e Petrachi al momento sono su due profili principali.

Gattuso un pallino di Cairo

Il nome forte, quello con cui ci sono stati contatti nell’ultimo periodo è quello di Gennaro Gattuso. I destini dell’allenatore napoletano e del Torino si potevano già incontrare in passato. A Cairo continua a piacere molto. L’ultima esperienza è stata quella con l’Italia: un’impresa non riuscita dato che la nostra Nazionale non parteciperà al terzo mondiale di fila. Rimane un candidato forte per il prossimo anno e potrebbe scegliere Torino per rilanciarsi.

Juric per il rilancio personale

L’altro nome è quello di Ivan Juric. Roma, Southampton e infine Atalanta. Dopo aver allenato per tre anni il Torino l’allenatore croato si è letteralmente perso. Conosce la piazza e il popolo granata. Ha provato a unire tifosi e società nel suo mandato ma non ci è riuscito. Anche lui qualche errore, soprattutto verso i tifosi, lo ha commesso. Ma qui in Piemonte tornerebbe in una sorta di comfort-zone. Tutto ancora da decidere ma anche con lui ci sono stati dei contatti: Cairo pensa al suo ritorno.