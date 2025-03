Retroscena di mercato: nel contratto di Milinkovic-Savic è presente una clausola da 20 milioni valida fino alla fine di luglio

Terminata la pausa per le nazionali, il Torino si prepara ad affrontare le ultime 9 sfide della stagione. C’è poco da chiedere al campionato, motivo per cui ai piani alti granata si può già iniziare a programmare il futuro. Tra mercato e altro sarà un’estate particolare, in cui la dirigenza avrà il compito di dimostrare di voler puntare davvero all’Europa con colpi importanti e allo stesso tempo mantenendo i big. Quest’ultimo elemento non sarà però facile, soprattutto per gente del calibro di Milinkovic-Savic e Ricci. Per quanto riguarda il portiere, in particolare, è infatti presente nel suo contratto una clausola di 20 milioni di euro valida per i club italiani ed esteri ed esercitabile fino alla fine di luglio.

La situazione di Milinkovic-Savic

Una crescita incredibile per Milinkovic-Savic, un percorso di maturazione finalmente quasi del tutto completato dopo anni di difficoltà e critiche ricevute. Adesso il serbo si sta dimostrando nettamente uno dei migliori portieri dell’intera Serie A, e ovviamente questo ha attirato le attenzioni di diversi club importanti, italiani ed esteri. Ora il retroscena della clausola presente nel suo contratto potrebbe stimolare a farsi avanti qualche club che invece prima avrebbe ritenuto difficile trattare con Cairo.

Clausola valida sia in Italia che all’estero

20 milioni sono effettivamente pochi per un portiere del genere, che nell’ultimo periodo primeggia in diverse classifiche (tra Serie A ed Europa), ma va detto anche che qualora una squadra dovesse decidere di investire quella cifra poi toccherebbe a lui dire l’ultima parola. Il futuro di Milinkovic-Savic sarà dunque certamente da attenzionare in estate, soprattutto considerando questa clausola. L’obiettivo del Torino è però chiaro: tenerselo stretto. Ma non sarà facile.