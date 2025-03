Vanja Milinkovic-Savic sarà oggetto di mercato in questa estate? Le offerte non dovrebbero mancare, ma potrebbe anche rinnovare

La Serie A 2024/2025 non è ancora finita, ma non manca molto: 9 partite. Torino che si trova all’11° posto in classifica. Salvezza raggiunta ma Europa lontana. Una costante ormai degli ultimi anni. Vanoli ha ancora un anno di contratto e poi c’è l’opzione per il terzo. Ha fatto un grande lavoro con quello che aveva ed ha ancora a disposizione. Lui sarà la certezza del prossimo anno insieme ad alcuni giocatori tra cui Casadei. Vanja Milinkovic-Savic sarà oggetto di mercato in questa estate? Vista la stagione da record, con anche 4 rigori parati su 5, molto probabilmente sì. Sarà l’estate della verità: rinnovo oppure cessione. Tanto dipenderà anche, oltre alla volontà del giocatore, dal progetto della società.

Opzione 1: rinnovo

Vanja Milinkovic-Savic è arrivato nel 2017. Il suo contratto al momento scade nel 2026, ma c’è l’opzione fino al 2027. Potrebbe arrivare ad oltre 10 anni di Toro! Se Vanja Milinkovic-Savic sarà confermato anche per la prossima stagione, servirà il rinnovo. Anche oltre il 2027, ma soprattutto con adeguamento del contratto vista la stagione e il suo valore attuale che si è alzato molto. In estate si faranno le dovute valutazioni.

Opzione 2: cessione

Se non ci sarà il rinnovo, con adeguamento delle cifre, potrebbe essere ceduto. L’anno scorso, con Juric in panchina, aveva fatto molti clean sheet ma era risultato ancora impreciso in alcuni frangenti. Adesso invece è affidabile ed è diventato un leader con le sue parate. Punto di riferimento. Le pretendenti non mancheranno. Napoli di Antonio Conte che sembra già essersi mosso. Destinazione che però potrebbe non convincere il serbo. Infatti Meret rinnoverebbe e Vanja non sarebbe il numero 1 fisso come adesso al Toro. Ma sicuramente anche altre squadre si faranno avanti. Sarà un’estate movimentata per lui.