Calciomercato Torino / Il terzino è immediatamente diventato un titolare nella difesa granata, il suo riscattare appare certo

Cristiano Biraghi è arrivato al Toro nel mercato invernale in prestito con diritto di riscatto a 100 mila euro. Il numero 34 dei granata è subito diventato titolare scalzando Borna Sosa dal suo posto di terzino sinistro. Dopo 6 partite in granata, di cui le ultime quattro da titolare l’ex giocatore della Fiorentina ha già convinto tutti, dalla società ai tifosi passando per l’allenatore. Il terzino è in prestito con diritto di riscatto e la società pare aver già deciso di pagare alla Fiorentina la cifra simbolica di 100 mila euro per assicurarsi le prestazioni del classe 92 anche nelle prossime stagioni. Il 32enne si è dimostrato valido in fase difensiva e sempre in grado di creare grattacapi alle difese avversarie con i suoi cross dalla sinistra.

Biraghi ha subito scalzato Sosa

In estate il Torino aveva preso Borna Sosa in prestito con il diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro dall’Ajax. Il croato però non ha mai convinto appieno, nonostante sia anche riuscito a mettere in mostra le sue qualità ogni tanto. Per esempio contro l’Empoli all’andata il terzino sinistro del Toro era riuscito a mettere molti cross in mezzo e a rendersi molto pericoloso. Tuttavia la sua discontinuità ha spinto i granata a trovare un sostituto e a gennaio la società è intervenuta regalando a Vanoli un giocatore di esperienza, con grande tecnica e che alla Fiorentina non stava trovando spazio. Oltretutto la società è riuscita anche a fare un grande affare avendo preso Biraghi fissando un diritto di riscatto ad appena 100.000 euro.

Sosa verso l’addio

Con la conferma di riscatto di Biraghi si fa sempre più difficile il riscatto di Sosa. Il croato non ha convinto la società e investirci 7 milioni non sembra la mossa più giusta, soprattutto pensando che quei soldi potrebbero tornare molto utili sul mercato visto che Elmas, giocatore che sta invece convincendo come più non potrebbe, ha un diritto di riscatto di 17 milioni di euro.