Calciomercato Torino / L’attuale ingaggio del macedone è di 3 milioni a stagione, una cifra troppo alta per i granata

La Serie A deve ancora terminare e le 9 partite diranno molto a Paolo Vanoli su chi è da Torino e chi no, come dichiarato dall’allenatore granata. Tra contratti, cessioni e conferme ci sarà lavoro da fare. Anche per quanto riguarda i riscatti: su tutti, quello di Eljif Elmas. La cifra che Urbano Cairo dovrà sborsare è alta: 17 milioni di euro, per questo il dt Davide Vagnati lavorerà per cercare di ottenere uno sconto e un ruolo importante lo avrà la volontà del giocatore, che per restare in granata dovrà anche abbassarsi lo stipendio.

Lo stipendio da adeguare

Al Napoli Elmas è esploso nel massimo campionato italiano e guadagnava 2 milioni di euro a stagione. Poi è stato comprato dal Lipsia per 25 milioni di euro: la società della Red Bull gli ha garantito uno stipendio da 3 milioni di euro netti a stagione. Ma tra Champions League e Bundesliga le cose non sono andate bene per il macedone che ha fatto ritorno in Italia. Nel caso in cui dovesse essere riscattato dovrà limarsi lo stipendio, considerando che la cifra attuale è superiore al tetto ingaggi granata.

La marcia in più

Finora Elmas ha dimostrato di meritarsi il riscatto. Qualche dubbio c’era, ma più che altro per la tenuta fisica e gli infortuni che aveva avuto. La qualità però è pazzesca e non è mai stata in discussione. In rosa nessuno ha le sue qualità offensive. Il gol al ritorno in Serie A contro il Bologna era stato qualcosa di sublime, poi altre due perle contro Monza e Parma. Il numero 11 ha una marcia in più e ora vuole sbloccarsi anche in casa.