Calciomercato Torino / In vista della prossima stagione, il Napoli di Antonio Conte ha messo gli occhi su Milinkovic-Savic

Mancano ancora 9 partite al termine della Serie A 2024/2025. Poi calerà il sipario su questa stagione e partirà il calciomercato. Ma già adesso qualcosa può muoversi. Come riportato da Francesco Modugno di Sky e confermato da Gianluca Di Marzio, il Napoli ha messo gli occhi su Vanja Milinkovic-Savic del Torino. Il portiere granata piace molto ad Antonio Conte e si sta valutando la situazione in vista della prossima stagione. Prima però, i partenopei pensano a finire questo campionato che li vede ancora in lotta per lo scudetto. Poi si cercherà di capire la fattibilità dell’operazione.

La situazione Meret

Importante sottolineare il fatto che questa operazione sarebbe slegata dal rinnovo di Meret. Alex Meret infatti sta per rinnovare con il Napoli ed è lui il titolare. Il nuovo contratto sarà di 2 anni più opzione per il 3° ed è già tutto imbastito anche con l’entourage del giocatore. Quindi il club del presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe ritrovarsi con due numeri 1. Verosimilmente ci potrebbe stare, visto che ci sarà anche la Champions League per loro il prossimo anno. Situazione da valutare.

Una stagione da record

Nemmeno è partito il calciomercato e già ci sono squadre come il Napoli interessate a Vanja Milinkovic-Savic. Comprensibile, vista la stagione da record che sta vivendo. In 28 partite ha subito 31 gol, ma ha ottenuto 9 clean sheet. 2 cartellini gialli. Ma soprattutto, ben 4 rigori parati su 5. Inolte ha vinto 5 volte il premio Panini Player of the Match. Finalmente è diventato maturo, affidabile ed è un leader per i compagni. Vale circa 8 milioni sul mercato ma può essere ceduto a molto di più. Le sue parate e i suoi interventi stanno stupendo tutti. Contratto in scadenza nel 2026, con ozpione fino al 2027. Si trova al Toro dal 2017. Non è detto che verrà ceduto, ma le offerte dopo una stagione così non mancheranno.