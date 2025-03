Un Elmas straripante rischia di indirizzare l’Ivoriano lontano: eppure pochi mesi fa il rinnovo sembrava vicino

Dall’infortunio di Zapata Vanoli ha modificato l’assetto della sua squadra facendola competere con il 4231. Questo cambiamento ha portato a credere che Karamoh potesse trovare più spazio e che potesse rivelarsi una pedina interessante per il Torino, idealmente il nuovo modulo avrebbe potuto risaltare le doti del giocatore classe ’98 data la combinazione tra la sua velocità e le sue abilità offensive che avrebbero potuto portarlo a sviluppare un feeling con la porta avversaria. Dopo gennaio però ha dovuto confrontarsi con l’esordio non in punta di piedi del macedone che in sole 5 partite ha trovato 3 volte la rete.

L’interprete che mancava

Gli innesti di gennaio hanno portato una ventata di aria fresca nel club granata permettendo alla squadra di Vanoli di diventare una squadra temibile d’affrontare in un finale di stagione dove tutto è ancora da decidere. Elmas è tornato nel campionato di massima serie italiano dopo le ultime stagioni in Germania con voglia di dimostrare le sue qualità che non gli avevano garantito un ricco minutaggio nel suo ex club. A fare i conti con le sue ottime prestazioni è Karamoh che dal suo arrivo è sceso nelle gerarchie nonostante il suo impegno in tutte le fasi della partita, tuttavia la mancanza di incisività ha porto Vanoli a preferirgli il macedone.

Karamoh sempre più vicino alla scadenza

A quasi due mesi di distanza dalle parole del presidente del Toro, “Karamoh sta facendo molto bene, dà un grande contributo alla squadra anche in fase difensiva. Per il rinnovo faremo.” non trapelano indiscrezioni sul futuro del giocatore che il 30 giugno di quest’anno andrà in contro al termine del suo contratto. La volontà di non voler perdere l’ivoriano a zero in estate dovrebbe portare la società a cercare di trovare una possibilità di rinnovo, anche perchè dal momento che non si è certi della permanenza di Elmas per la prossima stagione Karamoh potrebbe essere l’indiziato numero uno per ricoprire quel ruolo.

Eljif Elmas