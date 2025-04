Il futuro di Elmas è un rebus. Il macedone è felice a Torino e i presupposti per un matrimonio duraturo ci sono: ora tocca a Cairo

Eljif Elmas si è calato nell’ambiente Toro in maniera eccezionale. Dal suo arrivo, il macedone ha conquistato il popolo granata e la fiducia di Paolo Vanoli, diventando un titolarissimo dell’ex Venezia. Il numero 11 ha rispolverato le giocate e quella qualità che l’aveva contraddistinto al Napoli.

Il Toro come redenzione, come ripartenza dopo un periodo complicato in Germania. Al Lipsia, Elmas non è riuscito a lasciare il segno e la maglia granata ha permesso al macedone di ritornare in auge. Nelle ultime 6 giornate, il Toro si dovrà affidare al suo trequartista per guadagnare punti preziosi e consolidare il proprio piazzamento nella top 10 della Serie A.

La stagione di Elmas

Eljif Elmas è il telo rosso del matador che accende il fuoco del Toro. Nelle prime 7 partite, il macedone ha segnato 4 gol. I compagni si affidano al trequartista che non ha tradito le aspettative. All’ex Napoli mancano 2 reti per pareggiare il proprio record di gol stagionali. Un traguardo importante, che darebbe ulteriore morale a un giocatore in forma.

Nell’intervista rilasciata al canale YouTube della Lega Serie A, Elmas ha dichiarato di essere felice a Torino. Nonostante l’entusiasmo sotto la Mole, il macedone ha lasciato un punto interrogativo sulla sua permanenza in granata.

La palla passa a Cairo

Per un matrimonio felice e duraturo serve il fatidico “sì” da entrambe le parti. Eljif Elmas ha dichiarato il proprio amore al Toro, che ora si trova davanti a una scelta. Il presidente Urbano Cairo dovrà decidere se riscattare o meno il trequartista nel mercato estivo: il nodo della questione sono i 17 milioni necessari per acquistarlo a titolo definitivo.

L’apporto di Elmas alla squadra è stato decisivo. Il sogno della piazza, come è noto, è quello di rivedere il posto che il Torino merita: tra le squadre che giocano le coppe europee. Il pass per le competizioni continentali è strettamente legato agli investimenti sul mercato. Il riscatto di Elmas sarebbe una prima pietra su cui costruire una squadra stabile e improntata a vincere.