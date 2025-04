😂😂😂😂😂Elmas: “Al Toro sono felice. Se resto? Non lo so, vediamo cosa decide il presidente”😂😂😂😂😂

Eljif Elmas ha parlato ai microfoni del canale YouTube della Lega Serie A: “Mi sono sentito subito a casa, c’è un gruppo fantastico”

Eljif Elmas è uno dei grandi protagonisti di questa seconda parte di stagione al Torino. L’esterno granata ha parlato ai microfoni del canale YouTube della Lega Serie A dove ha parlato del suo arrivo in granata: “Sapevo che il Torino è una grande squadra, con un grande allenatore e che è una società importante che ha vinto tanto in passato. Io volevo tornare in Italia e per questo ho scelto di venire al Toro. Mi sono sentito subito a casa, sono stato contentissimo di questa scelta”.

Elmas: “Non sono ancora al 100%”

Sulla sua condizione fisica ha poi spiegato: “Non sono ancora al 100% perché arrivo da un anno in cui non ho giocato, mi manca il ritmo partita anche se ho fame e voglio giocare. Devo essere anche io intelligente, non devo farmi male, per quello sto andando piano. Dopo un anno sono tornato a fare gol, è stato bellissimo”.

Sempre sul suo ambientamento al Torino, Elmas ha aggiunto: “L’Italia mi è mancata tantissimo, in Germania per me è stato difficile. Qua si vive diversamente, si vive “meglio” ma non voglio dire che in Germania si viva male ma è diverso”.

Elmas ha poi parlato anche del suo futuro: “Non lo so se sarò qui il prossimo anno. Io sono contento, stiamo facendo bellissime cose, qua ho trovato un bellissimo gruppo. Non so cosa succederà a fine stagione, io penso solo a fare bene per il Torino, poi vediamo cosa deciderà il presidente“.

Infine, il macedone ha parlato della sua ex squadra, il Napoli: “Che effetto farà tornare al Maradona? Non lo so. Giocare a Napoli sarà bellissimo, sarà difficile affrontare il Napoli ma sarà bello rivevere quelle emozioni che ho provato in quei cinque anni. Il ricordo più bello dell’anno dello scudetto? Il 5-1 alla Juventus”.