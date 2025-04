Una prestazione negativa da parte del capitano granata, culminata con un’espulsione nei minuti finali di partita

Solo un pari per il Torino contro il Verona, in un pomeriggio che doveva essere di festa. Tanti tifosi si sono presentati all’Olimpico Grande Torino, ma i granata non hanno risposto nel migliore dei modi al grande entusiasmo. Pochi sussulti da parte dei singoli e tante difficoltà nel corso dei 90 minuti, contro i gialloblù di Zanetti che si sono chiusi bene per gran parte della sfida accontentandosi anche di un punto importante in ottica salvezza. Tanti i giocatori irriconoscibili: da Milinkovic a Casadei, passando a Ché Adams. Su tutti, però, a risaltare purtroppo in negativo è stato capitan Samuele Ricci, che ha iniziato male la gara e ha finito con un’espulsione diretta causata da un brutto fallo su Ajayi.

Ricci, partita negativa

Le giornate storte capitano a tutti, anche se quando ad andarvi incontro sono i giocatori forti tutto fa decisamente più rumore. Da tantissimo tempo Samuele Ricci non sbagliava una partita, e quella di ieri effettivamente lo ha visto molto in difficoltà sotto tanti punti di vista. In particolare, i problemi del centrocampista hanno rappresentato lo specchio della partita negativa di (quasi) tutta la squadra, che ha sofferto molto il confronto contro il Verona.

Ricci, le scuse dopo il rosso

In particolare, il numero 28 granata, in mezzo al campo ha faticato a imporre le proprie qualità tecniche per tutta la gara, non riuscendo mai a trovare la giocata giusta. Il tutto prima della brutta entrata su Ajayi nel finale, che gli è costata la terza espulsione in carriera e che non gli permetterà di esserci nella prossima partita contro il Como. Espulsione per cui Ricci si è poi scusato con un post su Instagram: “Mi dispiace davvero per l’espulsione: il mio intervento avendolo rivisto è stato duro, ma assolutamente fortuito e senza alcuna intenzione di fare male”.