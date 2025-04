Lo scozzese si è trovato per la prima volta in campo durante un’assegnazione di un rigore e ha fallito, come già Sanabria

Il Torino getta punti preziosi nel match contro l’Hellas Verona. I granata non sono riusciti a sfruttare il buon momento e la spinta del pubblico per battere i gialloblù, usciti dall’Olimpico Grande Torino con un punto d’oro in ottica salvezza.

Elmas ha salvato i suoi da una brutta figura davanti al popolo granata. A condizionare il risultato finale sono stati due errori pesanti. Prima il rigore fallito da Ché Adams, poi la “dormita” di Vanja Milinkovic-Savic sul pressing di Sarr. L’errore dagli undici metri dell’attaccante scozzese peggiora lo score dei granata dal dischetto.

Da Adams a Sanabria: il cambio di rigorista

Nonostante l’errore dal dischetto, Ché Adams resta il rigorista del Torino. La conferma è arrivata dalle parole di Vanoli e di Biraghi nel post gara. L’allenatore e il terzino hanno ribadito che l’incarico dagli 11 metri spetta allo scozzese. I numeri dell’ex Southampton sono ottimi. Su 4 rigori calciati, il numero 18 ne ha fallito solo uno (contro il Verona). Adams, nonostante sia lo specialista granata, non aveva ancora calciato alcun rigore fischiato in favore del Toro. La motivazione è dettata dalla casualità. Lo scozzese non è mai stato presente in campo quando l’arbitro ha concesso un penalty in favore dei granata.

Contro l‘Inter è stato Vlasic a calciare e realizzare il rigore. Al Bentegodi la palla è passata a Sanabria, che ha fallito la chance dal dischetto. Nonostante l’errore, l’attaccante sudamericano è uno specialista dagli 11 metri. L’ex Real Betis ha trasformato 7 rigori su 10 tentativi. Nelle scorse due stagioni, Sanabria ha calciato e realizzato 3 rigori, dimostrandosi altamente affidabile dal dischetto.

I numeri dal dischetto: mai così male dal 2018

Attualmente, il Toro ha realizzato solo uno dei 3 rigori calciati. L’Hellas Verona è la “bestia nera” del Torino dagli undici metri. Prima dell’errore di Adams, l’ultimo a sbagliare un penalty fu Sanabria al Bentegodi il 20 settembre 2024.

In base ai numeri, quest’anno il Toro ha realizzato il 33.3% dei rigori calciati. Per trovare una statistica peggiore di quella attuale bisogna riavvolgere il nastro alla stagione 2017/2018. Il 18 aprile 2018, a San Siro contro il Milan, Belotti sbagliò l’unico rigore a favore fischiato ai granata, che chiusero il campionato con lo 0% di media gol dagli 11 metri.