Le parole del terzino del Torino dopo il pareggio, 1-1, maturato tra i granata e il Verona nella sfida dell’Olimpico Grande Torino

Ormai titolarissimo del Torino, Biraghi ha analizzato dopo Vanoli il pareggio contro il Verona. Scaligeri in vantaggio con Sarr, che ha sfruttato un errore del portiere granata, prima del pari di Elmas pochi minuti dopo. Ecco come l’ex Fiorentina ha commentato il match andato in scena al Grande Torino.

La conferenza stampa di Biraghi

Qual è il motivo di questo primo tempo al di sotto delle aspettative?

“Non abbiamo avuto l’approccio delle ultime partite che era sempre stato positivo. Ma non è stato solo l’approccio, perché l’approccio sono i primi 10/15 minuti, è stato tutto il primo tempo che non siamo riusciti a interpretare bene la partita. Ci aspettavamo un Verona diverso, più aggressivo, invece ci aspettavano e noi non siamo stati veloci con la palla. Nel secondo tempo abbiamo trovato più soluzioni aumentando il ritmo”.

Questo aspetto di fare la partita è quello in cui dovrete lavorare di più?

“Se siamo decimi in classifica è perché qualche lacuna l’abbiamo, non dobbiamo girarci intorno. E’ vero però che nel ritorno siamo sesti, vuol dire che dei miglioramenti ci sono stati. Bene che le cose da risolvere vengano fuori adesso che c’è il tempo per recuperare. Nelle ultime partite abbiamo perso solo con il Bologna per un errore grave individuale mio, devo essere onesto, senza il mio errore non si perdeva. Per fare lo step e lottare per le posizioni più alto le partite da vincere le devi vincere, a Firenze abbiamo fatto così. Dobbiamo migliorare su questo”.

State lavorando anche sulle punizioni, hai dato poi dei consigli a Coco?

“No, perché non devo dargli consigli. Lui calcia forte, il suo modo di calciare mi piacerebbe impararlo. È un tipo di calcio bello ma difficile che se la prendi male come oggi la palla finisce alta. Per me la posizione era lontana, ho visto Saul deciso per calciare, so che quella era la sua posizione. Quando le punizioni saranno sulla mia mattonella le batterò io, su questo non ci piove”.

Cosa manca per essere più incisivi con le squadre più chiuse?

“Vorrei analizzare bene la partita prima di rispondere. Da quando sono arrivato è la prima volta che abbiamo affrontato una squadra che ci aspettava come il Verona, da quello che ho visto in campo secondo me eravamo troppo lenti. Erano più veloci i giocatori del Verona che la palla. Nel secondo tempo abbiamo trovato anche un po’ di combinazioni veloci. Quando trovi squadre così compatte devi cercare di aprile per scardinarle, il Verona è una squadra umile che sa cosa deve fare per salvarsi. E’ vero che oggi è colpa nostra per le cose che non sono andate ma anche merito loro”.

Tu sei anche un candidato per battere i rigori?

“Io sono a disposizione della squadra, tutto quello che posso dare lo faccio. C’è il nostro rigorista, non è un errore che cambia le cose. Adams è abituato a fare gol, non si intimorisce davanti alla porta, secondo me è giusto che il prossimo lo tiri anche lui, sono sicuro che la prossima volta farà gol”.

Quali sono le differenze tra Torino e Firenze a livello di pubblico?

“Sapevamo che oggi lo stadio sarebbe stato pieno, per questo adesso siamo in giù. L’abbiamo caricata tanto questa partita, ci eravamo detti che lo stadio darebbe stato pieno nonostante la posizione di metà classifica. Non dico che ci siamo messi pressione, perché le pressioni non ci sono nel calcio. A Firenze siamo riusciti a tornare in Europa quando c’è stata una grande coesione tra tifosi e squadra. Sono sicuro che i tifosi ci daranno tanto supporto come oggi e che la prossima volta ripagheremo i tifosi. Per fare grandi cose ci deve essere coesione tra tutti, se non c’è coesione non si riesce. Non voglio scaricare le responsabilità sui tifosi, ci sono squadre che hanno vinto i campionati a porte chiuse, in campo andiamo noi, la responsabilità è nostra. Però io preferisco giocare in piazze come queste dove c’è passione, con la passione dei tifosi si possono raggiungere grandi risultati”.