Le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, al termine della partita finita per 1-1 contro il Torino di Paolo Vanoli

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha parlato al termine di Torino-Verona 1-1. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Era una partita di una difficoltà importante. In uno stadio pieno e in più non si è vista la nostra emergenza in mezzo al campo. Partita straordinaria nel primo tempo e ottima nel secondo. Torino squadra con grande qualità. Un ottimo punto. Ma ho la sensazione che potevamo fare di più in fase offensiva. Sono contento per Montipò che ci ha salvato il risultato. Partita completa da parte nostra oggi: umili e coraggiosi. Vista anche la caratura e il momento dell’avversario. Dawidowicz e Duda stanno giocando in scadenza di contratto, ma questo fattore non li sta condizionando. In questi momenti c’è bisogno della forza del gruppo, che ha avuto una grande capacità. Siamo cresciuti e non è da tutti dopo momenti difficili. Abbiamo margine e vogliamo salvarci il prima possibile”.