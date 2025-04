Le parole di Paolo Vanoli al termine della partita finita per 1-1 in casa contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti

Paolo Vanoli ha parlato al termine di Torino-Verona 1-1. L’allenatore del Torino ha analizzato la prestazione dei granata. Un piccolo passo indietro rispetto alle ultime uscite: i granata hanno sofferto a più riprese il Verona, rischiando di andare sotto già prima della rete di Sarr, ma riuscendo poi a recuperare. Di seguito le parole di Vanoli in conferenza.

La conferenza stampa di Vanoli

Nel primo tempo il Torino è sembrato un po’ imballato…

“Ho detto questo ai giocatori. Non si può buttare via un primo tempo. Dobbiamo imparare a fare noi la partita, anche con le squadre chiuse. Il caldo c’era anche per il Verona, questo è stato un altro step. Troppe volte siamo stati lenti. Siamo stati lenti nel giropalla, a cercare Ricci, ad attaccare la profondità corta. E questo ha dato vantaggio a un Verona organizzato, per loro un punto era oro dopo il pareggio del Lecce. Da qui alla fine dobbiamo crescere. Sono severo con i miei ragazzi, ma nel secondo tempo dopo gli episodi del rigore sbagliato e dell’errore di Vanja hanno reagito. Siamo in continua costruzione, mettiamo un mattoncino per volta“.

Elmas è fondamentale anche per il futuro?

“L’ho detto alla vigilia, non guardo al futuro ma al presente, ora penso a ciò che abbiamo fatto oggi e poi penserò al Como. A gennaio abbiamo inserito qualità, ma questa è una squadra che tecnicamente non può fare un primo tempo come oggi”.

Quello di Vanja è solo un piccolo errore in un’ottima stagione?

“Fa parte di una crescita. Vanja tante volte ci ha salvato, è la sua personalità e non mi preoccupa. Come non mi preoccupa il rigore di Adams. Dobbiamo reagire, lo sappiamo fare e lo abbiamo fatto a Roma. Abbiamo una sconfitta nelle ultime 14, siamo una squadra che c’è”.

Adams è sempre stato il rigorista?

“Sì il rigorista è lui”.

Sei più soddisfatto o insoddisfatto di questo pareggio?

“Non posso essere soddisfatto del primo tempo, ma poi abbiamo reagito nel secondo”.

Approccio mentale sbagliato?

“Si tratta di un’attitudine che va migliorata. Saremo forti quando sapremo fare switch-on e switch-off. Magari i giocatori di esperienza come Biraghi e Maripan possono insegnarlo”.