Qualche lampo di Vlasic, Elmas è il migliore tra i granata e non solo per il gol: le pagelle di Torino-Verona

MILINKOVIC-SAVIC 4: stavolta con i piedi la combina grossa. Davanti alla linea di porta si attarda a rinviare il pallone e finisce per calciare sul piede di Sarr che era andato a contrastarlo subendo un gol fantozziano.

WALUKIEWICZ 5: il suo contributo alla fase offensiva è praticamente nulla ma questo pomeriggio appare anche un po’ troppo distratto in fase difensiva. Non a caso all’intervallo Vanoli lo richiama in panchina. (st 1′ PEDERSEN 5: litiga con il pallone anziché crossare, altra partita insufficiente)

MARIPAN 6,5: sempre solido al centro della difesa, è tra i più positivi nel Torino. Si fa sempre trovare al posto giusto e risolve alcune situazioni potenzialmente pericolose.

COCO 6: alterna alcune buone chiusure difensive ad alcune piccole amnesie che fortunatamente il Torino non paga mai a caro prezzo. Alla fine il bilancio è però nettamente a favore delle cose positive.

BIRAGHI 6: prestazione sufficiente da parte del terzino anche se stavolta con il suo sinistro non è preciso come al solito al momento del cross.

RICCI 4,5: irriconoscibile quest’oggi. In mezzo al campo fatica a imporre le proprie qualità tecniche per tutta la gara, non trova mai la giocata decisiva e complica il finale di gara con un brutto intervento che gli costa il rosso.

CASADEI 5,5: in mezzo al campo è una partita di lotta e Casadei cerca di far valere il proprio fisico ma non sempre riesce a uscire vincitore dai vari duelli. Con il passare dei minuti la sua prestazione cala anche di qualità. (st 25′ ILIC 5,5: ha l’occasione per tornare a giocare una posizione importante di partita ma non la sfrutta. Lo si vede troppo spesso passeggiare).

GINEITIS 5: Vanoli lo schiera come ala destra nel 4-2-3-1 ma il lituano in questa posizione appare in netta difficoltà. Non trova mai la posizione, non riesce a combinare con i compagni e commette anche diversi errori tecnici. (st 18′ KARAMOH 5,5: sbaglia un paio di volte l’ultimo passaggio e non riesce a mandare in porta i compagni. )

VLASIC 6,5: bello il tocco con cui libera Elmas alla conclusione in occasione del gol dell’1-1. Un lampo di qualità in un pomeriggio che anche per lui non è tra i più semplici ma è comunque tra i più positivi nel Torino. (st 43′ LINETTY: sv)

ELMAS 7: è uno dei più vivaci nel Torino in tutta la partita, l’unico a inquadrare la porta nel primo tempo ma ha sopratutto il merito di trovare la rete dell’1-1 pochi minuto dopo il gollonzo di Sarr. Questo è il suo primo gol in casa.

ADAMS 5: per lunghi tratti non lo li si vede poi ha la grande occasione per sbloccare il risultato su rigore ma si fa ipnotizzare da Montipò che riesce a respingergli la conclusione. Prestazione insufficiente la sua. (st 25′ SANABRIA 5,5: tocca pochi palloni e quelli che ha tra i piedi li gestisce male).

ALL. VANOLI 5,5: la scelta di schierare Gineitis largo a destra non convince. Ma, più in generale, è il suo Torino a convincere poco quest’oggi, neanche con le sostituzioni riesce a raddrizzare una giornata storta.