Torino-Verona, la diretta della 31esima giornata di Serie A 2024/25: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

È il giorno di Torino-Verona, partita valida per la 31ª giornata di Serie A. Da un lato i granata che vogliono vincere per dare continuità al trend positivo delle ultime giornate, dall’altro i gialloblù che vanno alla ricerca di importanti punti salvezza. Segui Torino-Verona in diretta su Toro.it.

Torino-Verona: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 15

Torino-Verona 0-0: il tabellino

Torino (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ricci, Gineitis; Vlasic, Elmas; Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Dembelé, Masina, Pedersen, Borna Sosa, Ilic, Linetty, Tameze, Karamoh, Gabellini, Sanabria. All. Vanoli

Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Dawidowicz, Bradaric; Bernede; Mosquera, Sarr. A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Lambourde, Daniliuc, Lazovic, Livramento, Frese, Slotsager, Kastanos, Luan Patrick, Ajayi, Cissè. All. Zanetti

Arbitro: Bonacina di (ass. Passeri e Costanzo; IV uomo Monaldi; Var Ghersini; Avar Fabbri)

Torino-Verona: il prepartita

Ore 14:50 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi. A breve il calcio d’inizio

Ore 14:45 Continua la fase di riscaldamento. In Curva Maratona c’è uno striscione per Emiliano Mondonico: “Noi e Mondo indiani per sempre”

Ore 14:30 Si alza il volume dello stadio: il Torino è entrato in campo per il riscaldamento. Un grande boato accompagna in campo i ragazzi granata. Nel frattempo, la curva è quasi piena e l’atmosfera si scalda sempre di più.

Ore 14:20 Ora è il momento del Verona. Gli scaligeri sono entrati in campo per il riscaldamento. Nello stesso momento, i primi tifosi veneti hanno iniziato a riempire il settore ospiti. Fischi da parte di tutto il resto dello stadio.

Ore 14:00 Ed ecco entrare in campo i portieri del Torino: Vanja Milinkovic-Savic, Alberto Paleari e Antonio Donnarumma. Sotto la Curva Maratona i 3 portieri hanno iniziato il loro riscaldamento. Intanto lo stadio si sta piano piano riempiendo.

Ore 13:45 Manca poco più di un’ora all’inizio di Torino-Hellas Verona. A breve le squadre scenderanno in campo per il consueto riscaldamento prepartita.

Ore 13.00 Già tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino per la sfida tra Toro e Verona. Gran parte dei tifosi è già arrivata nei pressi dello stadio, che si preannuncia essere quasi tutto esaurito. I pullman delle due due squadre dovrebbero arrivare nei prossimi minuti.

Torino-Verona: le formazioni ufficiali

Dove vedere Torino-Verona in tv e in streaming

La partita tra Torino e Verona, in programma alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino, sarà visibile in esclusiva su DAZN.