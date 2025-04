Sintesi e commento / Rigore sbagliato da Adams, errore di Vanja, gol di Elmas e Ricci espulso: 1-1 tra Torino e Verona

Finisce 1-1 la partita tra Torino e Verona. Succede tutto nel secondo tempo. Adams sbaglia il rigore del possibile 1-0. Poco dopo Vanja Milinkovic-Savic la combina grossa e con i piedi fa un errore clamoroso per il vantaggio di Sarr. Elmas la riprende con un gran gol. Ricci espulso nel finale per un brutto fallo. Nel complesso, un Toro spento. Un Verona molto più gagliardo e battagliero.

Torino-Verona: primo tempo

Vanoli senza Lazaro sceglie Gineitis al suo posto. Il modulo rimane però il solito 4-2-3-1. Gineitis gioca largo a destra. Verona subito vicino al gol con Mosquera al minuto numero 4. Disattenzione del Torino e il 35 scaligero calcia da fuori con il destro a giro: palla a lato di poco. Molti falli nei primi 10 minuti di gioco, nonostante la fase di studio. Al 15′ malinteso tra Coco e Maripan che manda in porta Sarr. Il giocatore del Verona calcia ma colpisce Maripan che era già rientrato. Primo tentativo del Toro che arriva al 19′. Cross di Elmas dalla sinistra e colpo di testa di Adams che finisce alto. Al 21′ invece è Elmas a provarci con il destro da fuori: Montipò blocca. Al 27′ tiro di Mosquera murato da Maripan. Al 30′ Coco spara un pallone in Curva Primavera su punizione dalla trequarti. Al minuto numero 31 Milinkovic-Savic ferma alla grande in area Sarr, senza fare fallo. Al 36′ Bernede a giro sfiora il vantaggio: il suo destro finisce fuori di pochissimo. Al 40′ è ancora il Verona ad essere pericoloso: il sinistro al volo di Mosquera finisce alto sopra la traversa. Dopo 1 minuto di recupero, termina 0-0 il primo tempo. Poco Toro e poche emozioni, Verona molto più in partita.

Torino-Verona: secondo tempo

Subito un cambio per Vanoli all’intervallo: fuori Walukiewicz, dentro Pedersen. Al minuto numero 9 Coco in scivolata chiude la porta a Sarr che ci aveva provato con il mancino. All’11’ primo ammonito della gara, Gineitis per fallo su Bernede. Segnale del Toro al 13′ con Elmas: il suo tiro è deviato in corner dopo uno scambio con Adams. Poco dopo presunto tocco di mano in area del Verona: arbitro che va al VAR. Bonacina assegna il rigore al Torino. Adams calcia ma Montipò para alla sua destra. Rigore sbagliato per il Toro. Cambio al 18′: fuori Gineitis, dentro Karamoh. Al 19′ segna il Verona: errore incredibile di Vanja Milinkovic-Savic, da film horror. Retropassaggio per il serbo che vuole allargare il pallone ma colpisce Sarr in maniera incredibile. Stessa porta di Padelli in Torino-Empoli: l’errore è simile. Ma al 22′ Elmas pareggia i conti con un super gol. Prima la passa a Vlasic con il destro, che chiude il triangolo in area di tacco. Poi sinistro e sinistro: palo gol e palla in rete. Doppio cambio al 25′: dentro Sanabria e Ilic al posto di Adams e Casadei. Mentre nel Verona entra Livramento al posto di Mosquera. Al 30′ giallo per Livramento che fa fallo su Milinkovic-Savic. Al 34′ doppio cambio gialloblù: dentro Kastanos e Ajayi al posto di Bernede e Sarr. Fallo di Ricci su Ajayi: rosso diretto per il capitano del Torino. Fallo bruttissimo e giusto cartellino rosso. Questo succede al 40′. Poi al 41′ fuori Duda, dentro Lazovic; fuori Vlasic e dentro Linetty. 5 minuti di recupero. Non succede più nulla e la partita termina 1-1.