Dopo le ottime prestazioni in campionato, George Gardi ha parlato della situazione del giocatore macedone

Negli ultimi giorni di una lunga sessione di mercato invernale, il Torino è riuscito ad accogliere il giocatore Eljif Elmas tra le fila della propria rosa. Dopo una permanenza in Germania senza aver collezionato numerose presenze, il giocatore ha scelto la squadra di Vanoli anche per riuscire a tornare a trovare minuti in un campionato che già conosceva dopo l’esperienza vissuta a Napoli. L’agente del giocatore George Gardi dopo le recenti prestazioni sopra le righe del macedone ha parlato a Tmw e ha dichiarato: “Mi parla bene della città, si trova bene a Torino. Poi è normale che un giocatore con il suo rendimento sia attenzionato visto anche a quanto potrà essere acquistato”.

L’impatto di Elmas in campionato

L’agente George Gardi ha parlato dell’impatto che Elmas sta avendo in Serie A:”Sta ritrovando la sua condizione, farà sempre meglio”. Si è soffermato sull’ottima influenza che Elmas ha portato: “il merito più grande è stato quello di portare freschezza all’ambiente del Torino e cercare di mentalizzarla“. Sul trasferimento del giocatore, avvenuto negli ultimi giorni di mercato, Gardi ha dichiarato:” Il direttore Vagnati è stato bravo a crederci da subito, quando ne abbiamo parlato, c’erano anche altre squadre, ma è stata decisiva la chiamata con il Presidente Cairo“. Infine l’agente ha parlato dell’ottima condizione fisica e dei suoi numeri realizzativi:” Al momento è il miglior esterno in Italia per minuti/reti, un gol ogni 127 minuti. E’ in fiducia, e lo dimostra non solo con la qualità dei gol che fa, ma anche andandoseli a costruire”.