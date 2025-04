Duvan Zapata ha rinnovato il contratto con il Toro. Il capitano granata ha esteso il suo accordo con il club fino al 2027

È ufficiale: Duvan Zapata ha rinnovato il contratto con il Torino fino al 2027. Come reso noto dalla società, il capitano granata ha deciso di estendere il proprio accordo con il club per altri due anni.

Il rinnovo è una conferma importante da entrambe le parti. Zapata dimostra il suo attaccamento al Toro e decide di continuare a vestire la maglia granata. La società, nonostante il grave infortunio al crociato rimediato dal giocatore lo scorso ottobre, ha confermato la propria fiducia al forte attaccante colombiano.

I numeri di Zapata al Toro

Duvan Zapata è diventato in poco tempo una colonna del Torino. Il forte attaccante e capitano granata è approdato sotto la Mole nel luglio del 2024, quando il Toro ha prelevato il colombiano dall’Atalanta. Da quel momento è stato amore tra club e giocatore.

Con la maglia del Torino, Zapata ha raccolto 45 presenze, arricchite da 16 gol e 4 assist. Lo scorso ottobre, nel match contro l’Inter, il capitano del Toro ha rimediato la rottura del legamento crociato che lo ha tenuto fin qui lontano dal campo. Il giocatore, fresco di rinnovo, è al lavoro per ritornare il prima possibile in gruppo e il Toro lo aspetta, in vista di una nuova stagione a caccia dell’Europa.